Российский хоккеист Родион Амиров умер в 21 год

Хоккеист ХК из Уфы "Салават Юлаев" Родион Амиров умер в возрасте 21 года, двумя годами ранее у него выявили онкологическое заболевание. Печальную новость сообщил агент спортсмена Дэн Мильштейн в своём Twitter.

"С большим прискорбием сообщаем о кончине Родиона Амирова. Два года назад у Родиона обнаружили опухоль головного мозга. С того момента как узнал об этом, он отказывался говорить в негативном ключе, решив наслаждаться каждым днём, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении всей хоккейной карьеры", — сообщил спортивный агент, отметив мужество и сильную волю скончавшегося спортсмена.