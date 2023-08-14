Регион

Уведомления отключены

14 августа, 18:11
3796

Российский хоккеист Родион Амиров умер в 21 год

<p>Родион Амиров. Обложка © ТАСС / ZUMA / Andy Devlin</p>

Родион Амиров. Обложка © ТАСС / ZUMA / Andy Devlin

Хоккеист ХК из Уфы "Салават Юлаев" Родион Амиров умер в возрасте 21 года, двумя годами ранее у него выявили онкологическое заболевание. Печальную новость сообщил агент спортсмена Дэн Мильштейн в своём Twitter.

"С большим прискорбием сообщаем о кончине Родиона Амирова. Два года назад у Родиона обнаружили опухоль головного мозга. С того момента как узнал об этом, он отказывался говорить в негативном ключе, решив наслаждаться каждым днём, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении всей хоккейной карьеры", сообщил спортивный агент, отметив мужество и сильную волю скончавшегося спортсмена.

Мильштейн поблагодарил клубы "Торонто Мэйпл Лифс" и "Салават Юлаев", сделавшие всё, что было в их силах, чтобы поддержать хоккеиста и его близких. А также спортивный агент выразил признательность всем хоккейным болельщикам, которые в течение последних двух лет присылали семье Амировых слова поддержки.

Чемпион России по хоккею Дмитрий Тарасов умер в возрасте 44 лет

Чемпион России по хоккею Дмитрий Тарасов умер в возрасте 44 лет

А 2 августа, не дожив до совершеннолетия, скончался чемпион России среди юниоров по бенди, игрок клуба по хоккею с мячом "Кузбасс" из города Кемерово Евгений Хвалько. Он умер после укуса клеща. Врач назвал возможные причины трагической смерти 17-летнего хоккеиста.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ХК Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров