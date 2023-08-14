Российский хоккеист Родион Амиров умер в 21 год
Родион Амиров. Обложка © ТАСС / ZUMA / Andy Devlin
Хоккеист ХК из Уфы "Салават Юлаев" Родион Амиров умер в возрасте 21 года, двумя годами ранее у него выявили онкологическое заболевание. Печальную новость сообщил агент спортсмена Дэн Мильштейн в своём Twitter.
"С большим прискорбием сообщаем о кончине Родиона Амирова. Два года назад у Родиона обнаружили опухоль головного мозга. С того момента как узнал об этом, он отказывался говорить в негативном ключе, решив наслаждаться каждым днём, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении всей хоккейной карьеры", — сообщил спортивный агент, отметив мужество и сильную волю скончавшегося спортсмена.
Мильштейн поблагодарил клубы "Торонто Мэйпл Лифс" и "Салават Юлаев", сделавшие всё, что было в их силах, чтобы поддержать хоккеиста и его близких. А также спортивный агент выразил признательность всем хоккейным болельщикам, которые в течение последних двух лет присылали семье Амировых слова поддержки.
А 2 августа, не дожив до совершеннолетия, скончался чемпион России среди юниоров по бенди, игрок клуба по хоккею с мячом "Кузбасс" из города Кемерово Евгений Хвалько. Он умер после укуса клеща. Врач назвал возможные причины трагической смерти 17-летнего хоккеиста.