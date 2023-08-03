Названы возможные причины трагической смерти 17-летнего хоккеиста после укуса клеща

Несчастный случай с 17-летним кемеровским хоккеистом Евгением Хвалько, который умер после укуса клеща, мог произойти из-за позднего обращения или поздней иммунизации. Об этом в беседе с Лайфом рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.

Врач напомнила, что заражение клещевым энцефалитом происходит двумя возможными путями: трансмиссивным (укус клеща) или алиментарным — с употреблением в пищу термически не обработанных молочных продуктов от инфицированных коз и коров. При этом передача вируса возможна в первые минуты присасывания клеща, а произойти это может как в лесу, так и в домашних условиях — с одежды или шерсти животных. Как правило, сам момент присасывания безболезненный, из-за чего клещ долго может оставаться незамеченным.

Основные жалобы пациента носят неспецифический характер: может отмечаться повышение температуры, слабость, снижение аппетита, сонливость, головная боль, иногда сопровождающаяся тошнотой или рвотой. Также может появиться покраснение верхней части тела в виде гиперемии лица и шеи. Инкубационный период составляет от 1 до 35 дней, но в среднем 7–12 дней.

Говоря о том, почему в случае со спортсменом дошло до летального исхода, медик предположила, что могла просто развиться изначально тяжёлая форма болезни. По её словам, очаговая форма, сопровождающаяся высокой интенсивностью жалоб, поражением различных отделов центральной нервной системы и высоким прогнозом летальности, может возникнуть и в случае раннего обращения.

"Может быть связано с поздним обращением и поздней иммунизацией. Самая большая проблема, что район эндемичный, а вакцинации, судя по всему, не было", — пояснила наша собеседница.