В России клещевой энцефалит выявлен в нетипичных для него регионах

В этом году клещевой вирусный энцефалит был обнаружен в нетипичных для России регионах. По данным газеты "Известия", речь идёт о Москве и Камчатском крае. Также список эндемичных территорий по этой инфекции пополнился четырьмя районами Якутии.

Согласно данным Роспотребнадзора, в этом году с укусами клещей в больницы обратилось 353 тысячи пострадавших, что ниже показателей прошлого года. Наибольшее число заражённых энцефалитом было выявлено в Красноярском крае, Новосибирской и Кировской областях.

Что касается тестов на выявление вируса, то их чаще всего сдавали в Свердловской области, Москве, Московской, Новосибирской и Челябинской областях. Во всех этих субъектах были выявлены положительные результаты на клещевой энцефалит. Однако столица не входит в перечень Роспотребнадзора по эндемичным территориям. Ещё один нетипичный регион, где был подтверждён энцефалит, — Камчатский край.

Несмотря на это, в Роспотребнадзоре заверили: все нетипичные случаи выявления инфекций единичны, а число укушенных клещами в 2023 году ниже и прошлогодних, и среднегодовых показателей.