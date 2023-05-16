Терапевт рассказала, когда прививка от клещей начинает действовать

Прививку от клещевого энцефалита делают три раза в течение года, после чего вакцинацию проводят каждые три года. Сколько времени должно пройти с момента введения препарата, чтобы привитый был гарантированно защищён от клещей, рассказала терапевт Ольга Мамаева.

"Если недавно поставили прививку, то в течение двух недель стоит минимизировать риски укуса клещом", — приводит ответ врача РИА "ФедералПресс".

Если паразит вас укусил, насекомое нужно отправить на анализ в течение первых трёх дней. Это позволит пройти профилактику возможных заболеваний. Кроме энцефалита клещ переносит до шести опасных инфекций, в том числе клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), напомнила доктор.

"Клещей на исследование можно отдавать в лабораторию с мая по октябрь. В любом травматологическом пункте пациенту, которого укусил клещ, поставят иммуноглобулин", — пояснила Мамаева.

Врач подчёркивает, что в ситуации с укусами насекомых важнее всего профилактика. Мамаева призывает носить правильную одежду, головные уборы, а после прогулки проверять себя и домашних питомцев на наличие клещей на теле.