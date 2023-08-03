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3 августа, 09:12

17-летний чемпион России среди юниоров по бенди умер после укуса клеща

Чемпион России, игрок молодёжного "Кузбасса" Хвалько умер после укуса клеща

<p>Евгений Хвалько – младший. Фото © Федерация хоккея с мячом России</p>

Евгений Хвалько – младший. Фото © Федерация хоккея с мячом России

Чемпион России среди юниоров по бенди, игрок клуба по хоккею с мячом "Кузбасс" из города Кемерово Евгений Хвалько умер в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом. Ему было всего 17 лет. Трагическая новость сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.

"В среду, 2 августа, ушёл из жизни игрок молодёжного "Кузбасса" Евгений Хвалько. Увы, после нескольких недель борьбы за жизнь талантливый хоккеист скончался в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом", — рассказали в федерации и выразили соболезнования родным игрока.

Там обещали позднее опубликовать информацию о дате и месте похорон юного спортсмена. Лайф выражает глубокие соболезнования семье Евгения Хвалько.

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Андрей Бражников
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