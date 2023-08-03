17-летний чемпион России среди юниоров по бенди умер после укуса клеща
Чемпион России, игрок молодёжного "Кузбасса" Хвалько умер после укуса клеща
Евгений Хвалько – младший. Фото © Федерация хоккея с мячом России
Чемпион России среди юниоров по бенди, игрок клуба по хоккею с мячом "Кузбасс" из города Кемерово Евгений Хвалько умер в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом. Ему было всего 17 лет. Трагическая новость сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.
"В среду, 2 августа, ушёл из жизни игрок молодёжного "Кузбасса" Евгений Хвалько. Увы, после нескольких недель борьбы за жизнь талантливый хоккеист скончался в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом", — рассказали в федерации и выразили соболезнования родным игрока.
Там обещали позднее опубликовать информацию о дате и месте похорон юного спортсмена. Лайф выражает глубокие соболезнования семье Евгения Хвалько.
Ранее стало известно, что игрок белгородского гандбольного клуба "Технолог-Спартак" Никита Задорожний скончался в возрасте 27 лет. Причиной смерти молодого спортсмена стал рак крови.