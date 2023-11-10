Израильские футболисты попали под обстрел ХАМАС и спрятались на обочине трассы
Игроки сборной Израиля по футболу попали в зону обстрела ХАМАС
Капитан сборной Израиля и защитник московского "Динамо" Эли Даса. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / eli_dasa2
Представители сборной Израиля по футболу были вынуждены укрываться от обстрела ХАМАС перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. На кадрах, которые опубликовал аккаунт Футбольной ассоциации Израиля в соцсети, видно, что игроки выбегают из автобуса и прячутся за ограждение на обочине трассы.
Израильские футболисты выбегают из автобуса и прячутся за ограждение на обочине трассы. Видео © X / ISRAELFA
На кадрах, появившихся в Сети, слышно воздушную тревогу и звуки обстрелов. Среди игроков был защитник московского "Динамо" Эли Даса. В соцсети он выложил фото, подписав его так: "Наша реальность. По пути в аэропорт".
Напомним, что вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.