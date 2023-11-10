Израильские футболисты попали под обстрел ХАМАС и спрятались на обочине трассы

Представители сборной Израиля по футболу были вынуждены укрываться от обстрела ХАМАС перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. На кадрах, которые опубликовал аккаунт Футбольной ассоциации Израиля в соцсети, видно, что игроки выбегают из автобуса и прячутся за ограждение на обочине трассы.

Израильские футболисты выбегают из автобуса и прячутся за ограждение на обочине трассы. Видео © X / ISRAELFA

На кадрах, появившихся в Сети, слышно воздушную тревогу и звуки обстрелов. Среди игроков был защитник московского "Динамо" Эли Даса. В соцсети он выложил фото, подписав его так: "Наша реальность. По пути в аэропорт".