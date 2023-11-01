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31 октября, 21:37

Израиль проведёт домашние матчи отбора Евро-2024 в Венгрии со зрителями

Сборная Израиля по футболу проведёт домашние матчи отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года в Венгрии. Такой план одобрил УЕФА, пишет Sport5.

Игры против Швейцарии (15 ноября) и Румынии (18 ноября) пройдут в Фельчуте. Кроме того, на матчи будут допущены зрители. Стадион "Панчо-арена" вмещает 3800 человек.

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Израиль занимает третье место в отборочной группе I, набрав 11 очков после шести игр. Лидируют Румыния (16 очков после восьми игр) и Швейцария (15 очков после семи игр).

Напомним, УЕФА отложил все матчи отборочного турнира Евро-2024 в Израиле после обострения израильско-палестинского конфликта. Игры были перенесены на неопределённый срок.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Robert Ghement

Артур Лапсаков
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