УЕФА утвердил результат матча Бельгии и Швеции, прерванного из-за теракта
УЕФА: Матч отбора на Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции не будет доигран
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций признал окончательным результат матча отбора Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции, который был отменён из-за стрельбы в Брюсселе, в ходе которой погибли два шведских болельщика. Об этом говорится на сайте УЕФА.
Матч был остановлен после первого тайма, когда обе команды забили в ворота противника по голу. Таким образом, счёт 1:1 зафиксирован как окончательный. Команды получат по одному очку, при этом жёлтые карточки останутся в силе. К слову, особо переживать болельщикам не стоит, ведь результат игры никак не влияет на положение дел в группе F ни для Бельгии, ни для Швеции: первые уже завоевали путёвку в финальную часть турнира, а вторые совсем выбыли из соревнований.
Напомним, матч отбора на Евро-2024 между Бельгией и Швецией 16 октября был прерван из-за убийства шведских фанатов. Позже УЕФА принял решение совсем отменить игру. Как уже рассказывал Лайф, в центре Брюсселя произошла стрельба: неизвестный открыл огонь на оживлённой улице, застрелив двух футбольных фанатов из Швеции, ещё несколько человек пострадали. Во время нападения преступник выкрикивал религиозные лозунги, а после распространил видео и сообщил о принадлежности к ИГИЛ*. Силовикам террорист был известен своими радикальными взглядами. В итоге его нейтролизовали.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
ТАСС / AP / Geert Vanden Wijngaert