УЕФА утвердил результат матча Бельгии и Швеции, прерванного из-за теракта

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций признал окончательным результат матча отбора Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции, который был отменён из-за стрельбы в Брюсселе, в ходе которой погибли два шведских болельщика. Об этом говорится на сайте УЕФА.

Матч был остановлен после первого тайма, когда обе команды забили в ворота противника по голу. Таким образом, счёт 1:1 зафиксирован как окончательный. Команды получат по одному очку, при этом жёлтые карточки останутся в силе. К слову, особо переживать болельщикам не стоит, ведь результат игры никак не влияет на положение дел в группе F ни для Бельгии, ни для Швеции: первые уже завоевали путёвку в финальную часть турнира, а вторые совсем выбыли из соревнований.