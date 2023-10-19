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Регион
Опубликовано 19 октября 2023, 18:22

УЕФА утвердил результат матча Бельгии и Швеции, прерванного из-за теракта

УЕФА: Матч отбора на Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции не будет доигран

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций признал окончательным результат матча отбора Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции, который был отменён из-за стрельбы в Брюсселе, в ходе которой погибли два шведских болельщика. Об этом говорится на сайте УЕФА.

Матч был остановлен после первого тайма, когда обе команды забили в ворота противника по голу. Таким образом, счёт 1:1 зафиксирован как окончательный. Команды получат по одному очку, при этом жёлтые карточки останутся в силе. К слову, особо переживать болельщикам не стоит, ведь результат игры никак не влияет на положение дел в группе F ни для Бельгии, ни для Швеции: первая уже завоевала путёвку в финальную часть турнира, а вторая выбыла из соревнований.

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Напомним, матч отбора на Евро-2024 между Бельгией и Швецией 16 октября был прерван из-за убийства шведских фанатов. Позже УЕФА принял решение совсем отменить игру. Как уже рассказывал Лайф, в центре Брюсселя произошла стрельба: неизвестный открыл огонь на оживлённой улице, застрелив двух футбольных фанатов из Швеции, ещё несколько человек пострадали. Во время нападения преступник выкрикивал религиозные лозунги, а после распространил видео и сообщил о принадлежности к ИГИЛ*. Силовикам террорист был известен своими радикальными взглядами. В итоге его нейтрализовали.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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ТАСС / AP / Geert Vanden Wijngaert

Николь Вербер
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