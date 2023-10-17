Убивший шведов террорист был известен спецслужбам радикальными взглядами
Sudinfo: Убивший шведских фанатов террорист имел радикальные исламские взгляды
Расстрелявший шведских фанатов в Брюсселе террорист был известен спецслужбам Бельгии своими радикальными взглядами. Об этом сообщает портал Sudinfo со ссылкой на источник.
По данным агенства, преступник имел радикальные исламские взгляды. При этом, представитель Федеральной службы Эрик Ван Дер Сипт заявил, что связи между нападением и палестино-израильским конфликтом нет.
В распространённом видео нападавший представился как Слайем Слума. Официального подтверждения его личности от силовиков не поступало.
Напомним, стрельба произошла вчера вечером в центре Брюсселя. Неизвестный открыл огонь на оживлённой улице, в ходе чего были убиты два футбольных фаната из Швеции. Некоторые получили ранения. Во время нападения преступник выкрикивал религиозные лозунги, сейчас идёт его поиск. Позднее он распространил видео, в котором сообщил о принадлежности к ИГИЛ*.
*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
unsplash