Убивший шведов террорист был известен спецслужбам радикальными взглядами

Расстрелявший шведских фанатов в Брюсселе террорист был известен спецслужбам Бельгии своими радикальными взглядами. Об этом сообщает портал Sudinfo со ссылкой на источник.

По данным агенства, преступник имел радикальные исламские взгляды. При этом, представитель Федеральной службы Эрик Ван Дер Сипт заявил, что связи между нападением и палестино-израильским конфликтом нет.

В распространённом видео нападавший представился как Слайем Слума. Официального подтверждения его личности от силовиков не поступало.