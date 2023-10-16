Два гражданина Швеции стали жертвами стрельбы в центре Брюсселя
Sky News: Неизвестный устроил стрельбу в центре Брюсселя, погибло два человека
Неизвестный устроил стрельбу в центре Брюсселя, в ходе которой были убиты два человека. По данным телеканала Sky News, во время нападения преступник выкрикивал религиозные лозунги.
Кадры из центра Брюсселя, где неизвестный устроил стрельбу на улице и убил двух человек. Видео © X / Lensa Geopolitika
Вооружённое нападение смогли снять на видео очевидцы. На кадрах видно, что мужчина ведёт беспорядочный огонь на многолюдной улице, после чего заходит в одно из помещений с панорамными окнами. Именно там преступник и расправился с двумя человеками. Они скончались на месте. По информации Associated Press, ими оказались граждане Швеции. Предварительно установлено, что это были футбольные фанаты.
Преступника задержать не удалось, сейчас идёт его поиск. Правоохранительные органы просят граждан оставаться дома и не выходить на улицу.
Ранее Лайф писал о стрельбе в одном из торговых центров в Бангкоке, где как минимум погибло три человека, а пострадало семь. Трагедия произошла в торговом центре Siam Paragon в столице Таиланда. Услышавшие звуки выстрелов покупатели выбежали на улицу. Стрелявший уже задержан.