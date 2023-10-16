Два гражданина Швеции стали жертвами стрельбы в центре Брюсселя

Неизвестный устроил стрельбу в центре Брюсселя, в ходе которой были убиты два человека. По данным телеканала Sky News, во время нападения преступник выкрикивал религиозные лозунги.

Кадры из центра Брюсселя, где неизвестный устроил стрельбу на улице и убил двух человек. Видео © X / Lensa Geopolitika

Вооружённое нападение смогли снять на видео очевидцы. На кадрах видно, что мужчина ведёт беспорядочный огонь на многолюдной улице, после чего заходит в одно из помещений с панорамными окнами. Именно там преступник и расправился с двумя человеками. Они скончались на месте. По информации Associated Press, ими оказались граждане Швеции. Предварительно установлено, что это были футбольные фанаты.

Преступника задержать не удалось, сейчас идёт его поиск. Правоохранительные органы просят граждан оставаться дома и не выходить на улицу.