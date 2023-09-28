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28 сентября, 18:44

Неизвестный открыл стрельбу в Роттердаме, погибло три человека

Три человека погибли в результате двух инцидентов со стрельбой в Роттердаме в Нидерландах: в жилом доме и медцентре при Университете Эразма. По данным Algemeen Dagblad, жертвами стали 39-летняя соседка злоумышленника и 46-летний преподаватель медцентра, 14-летняя дочь первой погибшей скончалась от тяжёлых огнестрельных ранений.

Работа силовиков в медцентре при Университете Эразма и задержание стрелка. Видео © Twitter / Insider Corner

В соцсетях появились видео из учреждения и кадры, на которых запечатлено задержание подозреваемого. Выяснилось, что ранее его судили за жестокое обращение с животными. Как отмечает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), речь идёт о 32-летнем мужчине, который был студентом медцентра. Он поджёг дом, где утроил стрельбу.

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Twitter / Insider Corner

Никита Осипов
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