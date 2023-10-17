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16 октября, 21:36

УЕФА отменил матч отбора на Евро-2024 после убийства болельщиков в Брюсселе

Матч отбора на Евро-2024 между Бельгией и Швецией отменён по решению УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Бельгии и Швеции. Решение принято в связи со стрельбой в Брюсселе, в ходе которой погибли два шведских болельщика.

"Из-за предполагаемого теракта в Брюсселе после консультаций с обеими командами и местными правоохранительными органами было принято решение не доигрывать матч Бельгия – Швеция", — сказано в сообщении на сайте организации.

После того как о стрельбе узнали футболисты, игроки двух команд остановили матч и ушли в раздевалку. Болельщики со стороны Швеции и Бельгии также начали покидать поле.

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Напомним, стрельба произошла вчера вечером в центре Брюсселя. Неизвестный открыл огонь на оживлённой улице, в ходе чего были убиты два футбольных фаната из Швеции. Некоторые получили ранения. Во время нападения преступник выкрикивал религиозные лозунги, сейчас идёт его поиск. Позднее он распространил видео, в котором сообщил о принадлежности к ИГИЛ*.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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X / Egbon Adugbo

Оксана Попова
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