УЕФА отменил матч отбора на Евро-2024 после убийства болельщиков в Брюсселе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Бельгии и Швеции. Решение принято в связи со стрельбой в Брюсселе, в ходе которой погибли два шведских болельщика.

"Из-за предполагаемого теракта в Брюсселе после консультаций с обеими командами и местными правоохранительными органами было принято решение не доигрывать матч Бельгия – Швеция", — сказано в сообщении на сайте организации.

После того как о стрельбе узнали футболисты, игроки двух команд остановили матч и ушли в раздевалку. Болельщики со стороны Швеции и Бельгии также начали покидать поле.