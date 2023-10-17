УЕФА отменил матч отбора на Евро-2024 после убийства болельщиков в Брюсселе
Матч отбора на Евро-2024 между Бельгией и Швецией отменён по решению УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Бельгии и Швеции. Решение принято в связи со стрельбой в Брюсселе, в ходе которой погибли два шведских болельщика.
"Из-за предполагаемого теракта в Брюсселе после консультаций с обеими командами и местными правоохранительными органами было принято решение не доигрывать матч Бельгия – Швеция", — сказано в сообщении на сайте организации.
После того как о стрельбе узнали футболисты, игроки двух команд остановили матч и ушли в раздевалку. Болельщики со стороны Швеции и Бельгии также начали покидать поле.
Напомним, стрельба произошла вчера вечером в центре Брюсселя. Неизвестный открыл огонь на оживлённой улице, в ходе чего были убиты два футбольных фаната из Швеции. Некоторые получили ранения. Во время нападения преступник выкрикивал религиозные лозунги, сейчас идёт его поиск. Позднее он распространил видео, в котором сообщил о принадлежности к ИГИЛ*.
*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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