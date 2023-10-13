Восемь человек задержали из-за убийства учителя в школе во Франции
В связи с убийством учителя при нападении на школу в городе Аррас на севере Франции задержано восемь человек. Об этом сообщил телеканал BF MTV.
По его данным, в настоящий момент под стражу помещены "восемь человек, в том числе исполнитель". При этом глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что атака является следствием обострения ситуации в Газе.
Нападение мужчины с ножом на лицей во французском городе Аррас. Видео © X / Livre Noir | The National Independent
Напомним, вооружённый холодным оружием мужчина напал на лицей во французском городе Аррас. Был убит учитель литературы, а среди пострадавших — ещё один педагог и охранник. Нападавший был задержан на месте, он родом из Чечни и уже был включён в список лиц, представляющих угрозу госбезопасности. Его брата также задержали, но у другой школы.
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