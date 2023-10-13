Восемь человек задержали из-за убийства учителя в школе во Франции

В связи с убийством учителя при нападении на школу в городе Аррас на севере Франции задержано восемь человек. Об этом сообщил телеканал BF MTV.

По его данным, в настоящий момент под стражу помещены "восемь человек, в том числе исполнитель". При этом глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что атака является следствием обострения ситуации в Газе.

Нападение мужчины с ножом на лицей во французском городе Аррас. Видео © X / Livre Noir | The National Independent