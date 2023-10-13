Во Франции после убийства учителя ввели максимальный уровень террористической угрозы
AFP: Власти Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы
Власти Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы после гибели школьного учителя, убитого на севере страны в коммуне Аррас, и на фоне повышения рисков из-за вспыхнувшего конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
По информации агентства, сейчас во Франции введён уровень "опасность теракта". Он предусмотрен как высочайший из трёх уровней, которые включают в себя действующий в государстве антитеррористический план Vigipirate.
Напомним, вооружённый холодным оружием мужчина напал на лицей во французском городе Аррас. Был убит учитель литературы, а среди пострадавших — ещё один педагог и охранник. Нападавший задержан, он родом из Чечни и уже был включён в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности. Его брата также задержали, но у другой школы.
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