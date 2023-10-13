Брата напавшего на французский лицей мужчины задержали у другой школы

Брата мужчины, напавшего на лицей во французском Аррасе, задержали у другой школы. По данным Parisien, при нём не было оружия.

Также выяснилось, что первый нападавший оказался выходцем из Чечни. Он числится в списке лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). Национальная антитеррористическая прокуратура уже расследует преступление.