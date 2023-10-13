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13 октября, 12:22

Брата напавшего на французский лицей мужчины задержали у другой школы

Брата мужчины, напавшего на лицей во французском Аррасе, задержали у другой школы. По данным Parisien, при нём не было оружия.

Также выяснилось, что первый нападавший оказался выходцем из Чечни. Он числится в списке лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). Национальная антитеррористическая прокуратура уже расследует преступление.

В Башкирии школьник напал с топором на полицейского, чтобы защитить отца-хакера

В Башкирии школьник напал с топором на полицейского, чтобы защитить отца-хакера

Напомним, сегодня вооружённый холодным оружием мужчина напал на лицей во французском Аррасе, убив одного и ранив двух человек. Убитым оказался учитель литературы, а среди пострадавших — ещё один педагог и охранник. Нападавший задержан.

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Матвей Константинов
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