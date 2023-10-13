Брата напавшего на французский лицей мужчины задержали у другой школы
Брата мужчины, напавшего на лицей во французском Аррасе, задержали у другой школы. По данным Parisien, при нём не было оружия.
Также выяснилось, что первый нападавший оказался выходцем из Чечни. Он числится в списке лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). Национальная антитеррористическая прокуратура уже расследует преступление.
Напомним, сегодня вооружённый холодным оружием мужчина напал на лицей во французском Аррасе, убив одного и ранив двух человек. Убитым оказался учитель литературы, а среди пострадавших — ещё один педагог и охранник. Нападавший задержан.
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