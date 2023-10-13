Атаковавший школу во Франции мужчина мог быть депортирован в 2014 году, но его пожалели

Семью выходца из Чечни, который атаковал школу во Франции, должны были депортировать из страны в феврале 2014 года, однако правозащитные организации вмешались в дело и помешали процессу. Об этом пишет издание Figaro.

"Родителей и их пятерых детей доставили в аэропорт Сен-Жак-де-ла-Ланд (в регионе Бретань. — Прим. Лайфа), чтобы оттуда отвезти в парижский аэропорт Шарля-де-Голля, где их должны были посадить на рейс до Москвы", — говорится в тексте.

Сразу несколько ассоциаций, выступающих в защиту мигрантов, потребовали освободить их, оставить во Франции. Из-за предстоящих выборов местные политики согласились пойти на поводу активистов.