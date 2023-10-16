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16 октября, 20:04

Расстрелявший людей в Брюсселе заявил о принадлежности к ИГИЛ*

Sudinfo: Стрелявший в Брюсселе в видеообращении заявил о принадлежности к ИГИЛ*

Расстрелявший людей в центре Брюсселя преступник записал видеообращение, где заявил о принадлежности к ИГИЛ*. Об этом сообщает Sudinfo.

По информации издания, в видеообращении злоумышленник заявил, что принадлежит к террористической группировке, а также "готов убивать и умереть". Другие детали не приводятся.

В материале указано, что стрелявший прибыл к месту преступления в оранжевом сигнальном жилете. Предварительно установлено, что для стрельбы он использовал автомат. Найти преступника пока не удалось.

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Стрельба произошла сегодня вечером в центре Брюсселя. Неизвестный открыл огонь на оживлённой улице, в ходе чего были убиты два футбольных фаната из Швеции. Некоторые получили ранения. Во время нападения преступник выкрикивал религиозные лозунги, сейчас идёт его поиск.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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