Матч отбора на Евро-2024 между Бельгией и Швецией прерван из-за убийства шведских фанатов

Футбольный матч отбора на Евро-2024 сборных Бельгии и Швеции был остановлен из-за убийства двух шведских фанатов у стадиона в Брюсселе. Об этом сообщает издание Sudinfo.

Футбольный матч отбора на Евро-2024 сборных Бельгии и Швеции был остановлен из-за убийства двух шведских фанатов у стадиона в Брюсселе. Видео © X / Ronald Morgan

На появившихся в социальных сетях отрезках трансляции матча видно, что многие болельщики покидают стадион после трагических новостей. Игроки сборной Швеции и Бельгии в эти минуты находятся в раздевалке и не собираются возобновлять игру.

Преступник, убивший шведских фанатов и ранивший нескольких человек, всё ещё остаётся на свободе. Он передвигается по Брюсселю на скутере в оранжевом защитном жилете.