Матч отбора на Евро-2024 между Бельгией и Швецией прерван из-за убийства шведских фанатов
Матч между Бельгией и Швецией прерван из-за убийства двух шведских болельщиков
Футбольный матч отбора на Евро-2024 сборных Бельгии и Швеции был остановлен из-за убийства двух шведских фанатов у стадиона в Брюсселе. Об этом сообщает издание Sudinfo.
Футбольный матч отбора на Евро-2024 сборных Бельгии и Швеции был остановлен из-за убийства двух шведских фанатов у стадиона в Брюсселе. Видео © X / Ronald Morgan
На появившихся в социальных сетях отрезках трансляции матча видно, что многие болельщики покидают стадион после трагических новостей. Игроки сборной Швеции и Бельгии в эти минуты находятся в раздевалке и не собираются возобновлять игру.
Преступник, убивший шведских фанатов и ранивший нескольких человек, всё ещё остаётся на свободе. Он передвигается по Брюсселю на скутере в оранжевом защитном жилете.
Напомним, стрельба произошла сегодня вечером в центре Брюсселя. Неизвестный открыл огонь на оживлённой улице, в ходе чего были убиты два футбольных фаната из Швеции. Некоторые получили ранения. Во время нападения преступник выкрикивал религиозные лозунги, сейчас идёт его поиск. Позднее он распространил видео, в котором сообщил о принадлежности к ИГИЛ*.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
X / Ronald Morgan