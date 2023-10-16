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16 октября, 20:37

Матч отбора на Евро-2024 между Бельгией и Швецией прерван из-за убийства шведских фанатов

Матч между Бельгией и Швецией прерван из-за убийства двух шведских болельщиков

Футбольный матч отбора на Евро-2024 сборных Бельгии и Швеции был остановлен из-за убийства двух шведских фанатов у стадиона в Брюсселе. Об этом сообщает издание Sudinfo.

Футбольный матч отбора на Евро-2024 сборных Бельгии и Швеции был остановлен из-за убийства двух шведских фанатов у стадиона в Брюсселе. Видео © X / Ronald Morgan

На появившихся в социальных сетях отрезках трансляции матча видно, что многие болельщики покидают стадион после трагических новостей. Игроки сборной Швеции и Бельгии в эти минуты находятся в раздевалке и не собираются возобновлять игру.

Преступник, убивший шведских фанатов и ранивший нескольких человек, всё ещё остаётся на свободе. Он передвигается по Брюсселю на скутере в оранжевом защитном жилете.

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Напомним, стрельба произошла сегодня вечером в центре Брюсселя. Неизвестный открыл огонь на оживлённой улице, в ходе чего были убиты два футбольных фаната из Швеции. Некоторые получили ранения. Во время нападения преступник выкрикивал религиозные лозунги, сейчас идёт его поиск. Позднее он распространил видео, в котором сообщил о принадлежности к ИГИЛ*.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

X / Ronald Morgan

Оксана Попова
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