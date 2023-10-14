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13 октября, 22:06

Сборные Франции, Португалии и Бельгии досрочно завоевали путёвки на Евро-2024

Стали известны первые участники чемпионата Европы по футболу 2024 года. Ими стали сборные Франции, Португалии и Бельгии, досрочно завоевавшие путёвки в финальную часть спортивного состязания, которое пройдёт в Германии.

Команда Франции с шестью победами занимает лидерскую позицию в группе B. Последний матч (со сборной Нидерландов в Амстердаме) завершился победой синих со счётом 2:1. Вырваться вперёд гости смогли благодаря дублю Килиана Мбаппе.

Португальцы стали лидерами в группе J, набрав 21 очко. Выход в финальную часть Евро-2024 им обеспечила домашняя победа над словаками. Бельгия же присоединилась к списку досрочных участников чемпионата после выигранного матча со сборной Австрии, которая закрепила за командой первое место в группе F.

Стали известны страны – хозяйки чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов

Стали известны страны – хозяйки чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов

А двумя днями ранее победу одержала и сборная России по футболу. В товарищеском матче со сборной Камеруна отечественные спортсмены забили единственный гол, который и определил исход встречи.

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X / Equipe de France

Илья Пушкарев
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