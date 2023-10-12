Гол Чалова принёс победу сборной России в матче против Камеруна

Сборная России по футболу в товарищеской встрече одолела сборную Камеруна со счётом 1:0. Матч проходил в Москве на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, на нём присутствовало 20 152 зрителя.

Ворота камерунцев на 40-й минуте поразил нападающий Фёдор Чалов. Это первый его гол в составе национальной сборной за последние шесть матчей.

Результат встречи сборных будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола. В нём Россия находится на 39-й строчке, а Камерун — на 41-й.

Во время встречи впервые с ноября 2021 года на поле в составе национальной российской команды появился полузащитник итальянского клуба "Аталанта" Алексей Миранчук. Футболист вышел на замену на 65-й минуте. А на 83-й минуте замену сделал полузащитник грозненского "Ахмата" Евгений Харин, дебютировав в составе сборной РФ.