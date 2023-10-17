Политолог объяснил, почему бельгийские спецслужбы не могли 8 часов поймать террориста
Политолог Косоруков: Стрелка в Бельгии ловили долго из-за отсутствия технологий
Политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артём Косоруков объяснил, почему бельгийская полиция около восьми часов искала бесчинствующего в Брюсселе террориста, который застрелил двух футбольных фанатов, а потом катался по городу на мопеде в ярко-оранжевой куртке с оружием в руках. По словам эксперта, дело в том, что в стране не хватает технологий и личного состава.
В Бельгии нейтрализовали подозреваемого в убийстве двух человек в центре Брюсселя. Видео © X (Twitter) / LeDirectInfo
"У них нет технологий, не хватает личного состава. Нет той же технологии цифровой разведки за подобными лицами, которые где-то покупают оружие или им его поставляют. Такие террористы где-то публикуют информацию, ведут переписку, обсуждают подобные преступления", — приводит слова Косорукова РИАМО.
Эксперт пояснил, что бельгийцам стоит поучиться у немцев, которые научились контролировать разные эмигрантские сообщества. Поэтому, по его словам, подобных инцидентов в ФРГ меньше. Косоруков добавил, что нужно установить жёсткий контроль за перемещениями людей через границы. Бельгийцам не хватает сильной власти и руки, подытожил политолог.
Напомним, 16 октября в центре Брюсселя произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь на оживлённой улице, убив двоих футбольных фанатов из Швеции. После нападения стрелок из Туниса распространил видео, в котором сообщил о принадлежности к ИГИЛ*. Позже стало известно, что мужчина, устроивший теракт, умер от полученных в ходе перестрелки ранений.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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