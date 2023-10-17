Политолог объяснил, почему бельгийские спецслужбы не могли 8 часов поймать террориста

Политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артём Косоруков объяснил, почему бельгийская полиция около восьми часов искала бесчинствующего в Брюсселе террориста, который застрелил двух футбольных фанатов, а потом катался по городу на мопеде в ярко-оранжевой куртке с оружием в руках. По словам эксперта, дело в том, что в стране не хватает технологий и личного состава.

В Бельгии нейтрализовали подозреваемого в убийстве двух человек в центре Брюсселя. Видео © X (Twitter) / LeDirectInfo

"У них нет технологий, не хватает личного состава. Нет той же технологии цифровой разведки за подобными лицами, которые где-то покупают оружие или им его поставляют. Такие террористы где-то публикуют информацию, ведут переписку, обсуждают подобные преступления", — приводит слова Косорукова РИАМО.

Эксперт пояснил, что бельгийцам стоит поучиться у немцев, которые научились контролировать разные эмигрантские сообщества. Поэтому, по его словам, подобных инцидентов в ФРГ меньше. Косоруков добавил, что нужно установить жёсткий контроль за перемещениями людей через границы. Бельгийцам не хватает сильной власти и руки, подытожил политолог.