Брюссельский террорист умер от ранений, полученных во время перестрелки

Мужчина, устроивший накануне теракт в Брюсселе и убивший двух футбольных фанатов, скончался от полученных в ходе перестрелки ранений. Об этом сообщил телеканал LN24.

В Бельгии нейтрализовали подозреваемого в убийстве двух человек в центре Брюсселя. Видео © X (Twitter) / LeDirectInfo

Полиция бельгийской столицы нейтрализовала террориста только к утру. Сейчас правоохранители разыскивают по делу о нападении ещё двух человек.