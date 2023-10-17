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17 октября, 08:09

Брюссельский террорист умер от ранений, полученных во время перестрелки

LN24: Подозреваемый в теракте в Брюсселе умер от полученных ранений

<p>После убийства фанатов из Швеции преступник опубликовал видео и выложил его в Сеть. Обложка © Кадр из видео / X / <a href="https://twitter.com/worldsource24" target="_blank" rel="noopener noreferrer">World Source News</a></p>

После убийства фанатов из Швеции преступник опубликовал видео и выложил его в Сеть. Обложка © Кадр из видео / X / World Source News

Мужчина, устроивший накануне теракт в Брюсселе и убивший двух футбольных фанатов, скончался от полученных в ходе перестрелки ранений. Об этом сообщил телеканал LN24.

В Бельгии нейтрализовали подозреваемого в убийстве двух человек в центре Брюсселя. Видео © X (Twitter) / LeDirectInfo

Полиция бельгийской столицы нейтрализовала террориста только к утру. Сейчас правоохранители разыскивают по делу о нападении ещё двух человек.

УЕФА отменил матч отбора на Евро-2024 после убийства болельщиков в Брюсселе

УЕФА отменил матч отбора на Евро-2024 после убийства болельщиков в Брюсселе

Напомним, накануне вечером, 16 октября, неизвестный открыл огонь на оживлённой улице в центре Брюсселя, были убиты два футбольных фаната из Швеции, которые приехали на матч отборочного турнира на Евро-2024. Во время нападения преступник выкрикивал религиозные лозунги. Позднее он распространил видео, в котором сообщил о принадлежности к ИГИЛ*. Также известно, что террорист был известен силовикам радикальными взглядами.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Александра Вишнякова
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