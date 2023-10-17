В Бельгии нейтрализовали подозреваемого в убийстве шведских болельщиков в центре Брюсселя
RTBF: В Бельгии нейтрализовали подозреваемого в убийстве двух шведов в Брюсселе
Полиция в бельгийской коммуне Схарбек нейтрализовала человека, который, вероятно, причастен к убийству людей в центре Брюсселя. Как сообщает телеканал RTBF, он был ранен в грудь и доставлен в больницу.
В Бельгии нейтрализовали подозреваемого в убийстве двух человек в центре Брюсселя. Видео © X (Twitter) / LeDirectInfo
"По нашей информации, полиция нейтрализовала человека при задержании. Речь может идти о подозреваемом в совершении теракта в понедельник вечером Абдесалеме Л.", — уточняет канал.
В местной полиции подтвердили факт нейтрализации, но отметили, что личность пока официально не установлена. По некоторым данным, мужчина был нейтрализован в кафе. Однако пока нет полной уверенности в том, что он является убийцей двух граждан в Брюсселе.
Напомним, стрельба произошла накануне вечером в центре Брюсселя. Неизвестный открыл огонь на оживлённой улице, в ходе чего были убиты два футбольных фаната из Швеции. Некоторые получили ранения. Во время нападения преступник выкрикивал религиозные лозунги. Позднее он распространил видео, в котором сообщил о принадлежности к ИГИЛ*. Также известно, что террорист был известен силовикам радикальными взглядами.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
X (Twitter) / LeDirectInfo