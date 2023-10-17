Регион

Уведомления отключены

17 октября, 01:14

Установлена личность преступника, напавшего на людей в центре Брюсселя

Sudinfo: Напавшим на шведских фанатов террористом оказался 45-летний выходец из Туниса

<p>После убийства фанатов из Швеции преступник опубликовал видео и выложил его в Сеть. Обложка © Кадр из видео / X / <a href="https://twitter.com/worldsource24" target="_blank" rel="noopener noreferrer">World Source News</a></p>

После убийства фанатов из Швеции преступник опубликовал видео и выложил его в Сеть. Обложка © Кадр из видео / X / World Source News

Установлена личность преступника, расстрелявшего людей в центре Брюсселя. По данным портала Sudinfo, им оказался 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л.

По данным портала, мужчина жил в брюссельской коммуне Скарбек, в его доме прошёл обыск. При этом сам террорист всё ещё остаётся на свободе и передвигается по городу.

Официального подтверждения личности мужчины не поступало. В видеообращении, где он признался в принадлежности к террористической группировке, он представился иначе — как Слайем Слума.

УЕФА отменил матч отбора на Евро-2024 после убийства болельщиков в Брюсселе

УЕФА отменил матч отбора на Евро-2024 после убийства болельщиков в Брюсселе

Напомним, стрельба произошла вчера вечером в центре Брюсселя. Неизвестный открыл огонь на оживлённой улице, в ходе чего были убиты два футбольных фаната из Швеции. Некоторые получили ранения. Во время нападения преступник выкрикивал религиозные лозунги, сейчас идёт его поиск. Позднее он распространил видео, в котором сообщил о принадлежности к ИГИЛ*. Также известно, что террорист был известен силовикам радикальными взглядами.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Оксана Попова
  • Новости
  • бельгия
  • Происшествия
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров