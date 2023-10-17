Установлена личность преступника, напавшего на людей в центре Брюсселя

Установлена личность преступника, расстрелявшего людей в центре Брюсселя. По данным портала Sudinfo, им оказался 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л.

По данным портала, мужчина жил в брюссельской коммуне Скарбек, в его доме прошёл обыск. При этом сам террорист всё ещё остаётся на свободе и передвигается по городу.

Официального подтверждения личности мужчины не поступало. В видеообращении, где он признался в принадлежности к террористической группировке, он представился иначе — как Слайем Слума.