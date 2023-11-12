Трёхкратный чемпион мира по хоккею Роман Чехманек умер в 52 года

На 53-м году жизни умер голкипер и олимпийский чемпион по хоккею 1998 года в составе сборной Чехии Роман Чехманек. Об этом сообщило чешское издание Demik.cz.

Причина смерти спортсмена не разглашалась. Известно, что ранее состояние здоровья не позволило Чехманеку выйти на каток в городе Угерске-Градиште, где он работал тренером.

Хоккеист был одним из участников состава сборной Чехии на победном для неё олимпийском турнире в Нагано, где чешская команда в финале одолела сборную Российской Федерации со счётом 1:0. Кроме того, Чехманек в составе национальной сборной трижды становился чемпионом мира и дважды брал на мировых чемпионатах бронзу.

Спортсмен также провёл 212 матчей в Национальной хоккейной лиге, 110 из которых увенчались его победой. В НХЛ он выступал за "Филадельфию" и "Лос-Анджелес".