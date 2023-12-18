Опубликовано видео боя в Первоуральске, во время которого умер 14-летний боксёр

В Сети опубликовали видеозапись с боксёрского чемпионата в Первоуральске, после которого умер 14-летний мальчик из секции бокса Центра развития детей и молодёжи (ЦРДМ).

Бой, после которого умер 14-летний боксёр. Видео © t.me / Лютиков / MMA, UFC, русский спорт

Напомним, что подростку стало плохо, когда соперник попал ему в область головы, после чего мальчик отошёл к краю, упал и встать больше не смог. Примечательно, что ранее он предоставил все необходимые документы и медицинские справки для допуска к бою.

В настоящее время по факту трагедии организована проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.