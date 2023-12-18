Регион

Уведомления отключены

18 декабря, 10:19

Опубликовано видео боя в Первоуральске, во время которого умер 14-летний боксёр

В Сети опубликовали видеозапись с боксёрского чемпионата в Первоуральске, после которого умер 14-летний мальчик из секции бокса Центра развития детей и молодёжи (ЦРДМ).

Бой, после которого умер 14-летний боксёр. Видео © t.me / Лютиков / MMA, UFC, русский спорт

Напомним, что подростку стало плохо, когда соперник попал ему в область головы, после чего мальчик отошёл к краю, упал и встать больше не смог. Примечательно, что ранее он предоставил все необходимые документы и медицинские справки для допуска к бою.

В настоящее время по факту трагедии организована проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Гимнастка-чемпионка внезапно умерла в возрасте 16 лет

Гимнастка-чемпионка внезапно умерла в возрасте 16 лет

Ранее сообщалось, что в Сочи при загадочных обстоятельствах скончался 30-летний футболист и тренер из Чувашии Алексей Лесин. Отец спортсмена рассказал, что его сын был найден мёртвым на берегу Чёрного моря.

Обложка ©

t.me / Ural Mash

Ян Поланин
  • Новости
  • Дети
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Происшествия
  • Спорт
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров