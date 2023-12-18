Опубликовано видео боя в Первоуральске, во время которого умер 14-летний боксёр
В Сети опубликовали видеозапись с боксёрского чемпионата в Первоуральске, после которого умер 14-летний мальчик из секции бокса Центра развития детей и молодёжи (ЦРДМ).
Бой, после которого умер 14-летний боксёр. Видео © t.me / Лютиков / MMA, UFC, русский спорт
Напомним, что подростку стало плохо, когда соперник попал ему в область головы, после чего мальчик отошёл к краю, упал и встать больше не смог. Примечательно, что ранее он предоставил все необходимые документы и медицинские справки для допуска к бою.
В настоящее время по факту трагедии организована проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Ранее сообщалось, что в Сочи при загадочных обстоятельствах скончался 30-летний футболист и тренер из Чувашии Алексей Лесин. Отец спортсмена рассказал, что его сын был найден мёртвым на берегу Чёрного моря.
t.me / Ural Mash