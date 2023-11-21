Гимнастка-чемпионка внезапно умерла в возрасте 16 лет

Немецкая чемпионка Германии по художественной гимнастике в упражнениях с обручем среди юниоров Мия Софи Литке умерла в возрасте 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерации по этому виду спорта (DTB).

"Мы выражаем глубокие соболезнования членам семьи Мии в эти трудные часы и желаем им всех сил мира, чтобы они смогли справиться с этим печальным событием", — говорится в сообщении.

Там добавили, что девушка была очень популярна и её ценили товарищи по команде, а также тренеры и руководители федерации за открытый и честный характер. Литке отличалась дисциплиной, трудолюбием и амбициями.

Причины смерти не называются. В 2022 году Литке выиграла чемпионат ФРГ среди юниоров в упражнениях с обручем и стала второй в многоборье. В этом году она перешла во взрослую сборную страны. Девушка мечтала выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.