Гимнастка-чемпионка внезапно умерла в возрасте 16 лет
Немецкая гимнастка Мия Софи Литке умерла в возрасте 16 лет
Немецкая гимнастка Мия Софи Литке. Обложка © DTB / Рicture alliance
Немецкая чемпионка Германии по художественной гимнастике в упражнениях с обручем среди юниоров Мия Софи Литке умерла в возрасте 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерации по этому виду спорта (DTB).
"Мы выражаем глубокие соболезнования членам семьи Мии в эти трудные часы и желаем им всех сил мира, чтобы они смогли справиться с этим печальным событием", — говорится в сообщении.
Там добавили, что девушка была очень популярна и её ценили товарищи по команде, а также тренеры и руководители федерации за открытый и честный характер. Литке отличалась дисциплиной, трудолюбием и амбициями.
Причины смерти не называются. В 2022 году Литке выиграла чемпионат ФРГ среди юниоров в упражнениях с обручем и стала второй в многоборье. В этом году она перешла во взрослую сборную страны. Девушка мечтала выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Ранее Лайф писал, что 19-летняя спортсменка умерла во время забега в Башкирии. Трагедией закончились соревнования "Кумысная миля".