19-летняя спортсменка умерла во время забега в Башкирии

Ежегодный забег по горам "Кумысная миля" в рамках спортивного фестиваля Malidak в Башкирии завершился страшной трагедией. Речь идёт о смерти одной из участниц состязания — молодой жительницы Белорецка. Новостью о несчастном случае поделились организаторы мероприятия.

"Спасатели МЧС и бригада скорой помощи сразу же начали реанимационные мероприятия, но спасти Викторию не удалось. Мы скорбим и разделяем горе с каждым, кто знал Викторию. Выражаем глубочайшие соболезнования семье. Не передать словами всю горечь этой потери", — говорится в сообщении Malidak.

Организаторы фестиваля выразили глубочайшие соболезнования семье 19-летней участницы. В настоящее время неизвестно, что именно стало причиной смерти молодой спортсменки. Виктория регулярно принимала участие в аналогичных забегах.