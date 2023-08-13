19-летняя спортсменка умерла во время забега в Башкирии
Спортсменка умерла во время забега на фестивале Malidak в Башкирии
Погибшая Виктория. Фото © VK / Трейловые забеги BELORace
Ежегодный забег по горам "Кумысная миля" в рамках спортивного фестиваля Malidak в Башкирии завершился страшной трагедией. Речь идёт о смерти одной из участниц состязания — молодой жительницы Белорецка. Новостью о несчастном случае поделились организаторы мероприятия.
"Спасатели МЧС и бригада скорой помощи сразу же начали реанимационные мероприятия, но спасти Викторию не удалось. Мы скорбим и разделяем горе с каждым, кто знал Викторию. Выражаем глубочайшие соболезнования семье. Не передать словами всю горечь этой потери", — говорится в сообщении Malidak.
Организаторы фестиваля выразили глубочайшие соболезнования семье 19-летней участницы. В настоящее время неизвестно, что именно стало причиной смерти молодой спортсменки. Виктория регулярно принимала участие в аналогичных забегах.
Напомним, что в начале августа скончался чемпион России среди юниоров по бенди Евгений Хвалько. Смерть настигла 17-летнего спортсмена после укуса клеща.