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13 августа, 14:07

19-летняя спортсменка умерла во время забега в Башкирии

Спортсменка умерла во время забега на фестивале Malidak в Башкирии

<p>Погибшая Виктория. Фото © VK / <a href="https://vk.com/belorace?w=wall-192627936_3186" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Трейловые забеги BELORace</a></p>

Погибшая Виктория. Фото © VK / Трейловые забеги BELORace

Ежегодный забег по горам "Кумысная миля" в рамках спортивного фестиваля Malidak в Башкирии завершился страшной трагедией. Речь идёт о смерти одной из участниц состязания — молодой жительницы Белорецка. Новостью о несчастном случае поделились организаторы мероприятия.

"Спасатели МЧС и бригада скорой помощи сразу же начали реанимационные мероприятия, но спасти Викторию не удалось. Мы скорбим и разделяем горе с каждым, кто знал Викторию. Выражаем глубочайшие соболезнования семье. Не передать словами всю горечь этой потери", — говорится в сообщении Malidak.

Организаторы фестиваля выразили глубочайшие соболезнования семье 19-летней участницы. В настоящее время неизвестно, что именно стало причиной смерти молодой спортсменки. Виктория регулярно принимала участие в аналогичных забегах.

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Напомним, что в начале августа скончался чемпион России среди юниоров по бенди Евгений Хвалько. Смерть настигла 17-летнего спортсмена после укуса клеща.

Илья Пушкарев
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