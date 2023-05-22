Отстала с собакой: Стали известны подробности гибели участницы забега в Приморье

У пожилой женщины не выдержало сердце, и она скончалась прямо время спортивного забега на гору Литовка в Приморском крае. Об этом сообщает СУ СК по региону.

"Согласно заключению эксперта, смерть наступила от острой коронарной недостаточности <...>. Предварительно установлено, что спортивный забег на гору организован индивидуальным предпринимателем", — уточнили в ведомстве.

Соревнования проходили 20 мая. 53-летняя женщина пришла на старт с собакой и выбрала трассу средней сложности. По словам организаторов, участница отставала и не укладывалась по времени, судья предложил отвезти её на машине к финишу, но женщина отказалась и продолжила маршрут.

Однако на финише она так и не появилась. Её бросились искать и нашли сидящей возле трассы вместе с псом. В это время погода успела испортиться: лил дождь, поднялся сильный ветер, рассказали очевидцы. Женщина жаловалась на переохлаждение. Когда её спустили с горы, то врачи лишь констатировали смерть.

Следователи приступили к расследованию. Проверка начата по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".