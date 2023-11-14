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14 ноября, 15:38

В Москве 15-летнюю школьницу насквозь проткнули шпагой

Mash: В Москве 15-летнюю девочку проткнули шпагой на тренировке по фехтованию

В Москве на тренировке по фехтованию 15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой. Как сообщает Mash, инцидент произошёл в фитнес-клубе "Энигма".

По данным телеграм-канала, пострадавшую экстренно доставили в больницу с колотым ранением в районе ключицы. Несмотря на кровопотерю, состояние подростка стабильно. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. В частности, полицейским предстоит разобраться, почему девочка была без нагрудной защиты, а шпага её напарницы была без предохранительного наконечника.

Ранее Лайф сообщал, что в Челябинской области 16-летний подросток умер после тренировки по борьбе. Что стало причиной смерти, сейчас устанавливают судмедэксперты. Известно, что на секции погибший не получал никаких ударов, также у него не было конфликтов с другими спортсменами.

Красноярский школьник, которому стало плохо на физкультуре, умер на руках у мамы

Красноярский школьник, которому стало плохо на физкультуре, умер на руках у мамы

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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