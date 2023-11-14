В Москве 15-летнюю школьницу насквозь проткнули шпагой

В Москве на тренировке по фехтованию 15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой. Как сообщает Mash, инцидент произошёл в фитнес-клубе "Энигма".

По данным телеграм-канала, пострадавшую экстренно доставили в больницу с колотым ранением в районе ключицы. Несмотря на кровопотерю, состояние подростка стабильно. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. В частности, полицейским предстоит разобраться, почему девочка была без нагрудной защиты, а шпага её напарницы была без предохранительного наконечника.