На Урале десятиклассник впал в кому и умер после тренировки по борьбе

По информации телеграм-канала, накануне вечером школьник посещал секцию грепплинга (вид борцовской техники с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов). Уже дома он потерял сознание, после чего его родители вызвали скорую помощь. Мальчика увезли в больницу, где он впал в кому и умер через несколько часов. Что стало причиной смерти — сейчас устанавливают судмедэксперты. Известно, что на секции погибший десятиклассник не получал никаких ударов, также у него не было конфликтов с другими спортсменами. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".