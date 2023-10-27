На Урале десятиклассник впал в кому и умер после тренировки по борьбе
SHOT: В Челябинской области 16-летний подросток умер после тренировки по борьбе
Погибший после тренировки в Челябинской области подросток. Обложка © Telegram / SHOT
В городе Карталы Челябинской области 16-летний подросток впал в кому и умер после тренировки по борьбе. Подробности трагедии сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, накануне вечером школьник посещал секцию грепплинга (вид борцовской техники с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов). Уже дома он потерял сознание, после чего его родители вызвали скорую помощь. Мальчика увезли в больницу, где он впал в кому и умер через несколько часов. Что стало причиной смерти — сейчас устанавливают судмедэксперты. Известно, что на секции погибший десятиклассник не получал никаких ударов, также у него не было конфликтов с другими спортсменами. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Ранее Лайф рассказывал, что в Красноярске пятиклассник скончался на уроке физкультуры. Ребята размялись и начали бегать в спортзале, но в этот момент одному из школьников стало плохо. Мальчик побледнел на глазах у всех, сел на скамейку, начал заваливаться и терять сознание.