Прятала в нижнем белье: Школьница втайне от родителей покурила электронную сигарету и умерла

В городе Электрогорске Московской области 16-летняя девочка умерла после того, как покурила одноразовую электронную сигарету. Школьница прятала её в нижнем белье и доставала по ночам, чтобы не заметили родители. Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что девятиклассница была из благополучной семьи. Она жила в шестикомнатной квартире вместе с родителями, двумя младшими сёстрами и братом. Трагедия произошла ночью: отец услышал из комнаты старшей дочери громкие подозрительные звуки. Когда он вошёл, девочка лежала на кровати, она хрипела, а её тело вздрагивало. Дочь уже не отвечала на вопросы.

Родители отнесли её в машину и привезли в больницу. Врачи попытались спасти ребёнка, но им не удалось — девочка скончалась. Медики обнаружили в нижнем белье погибшей одноразовую электронную сигарету. Устройство отдали на экспертизу. Точную причину смерти подростка установит судмедэкспертиза. Полиция проводит проверку.