Регион

Уведомления отключены

21 октября, 07:41
3853

Прятала в нижнем белье: Школьница втайне от родителей покурила электронную сигарету и умерла

В Подмосковье 16-летняя девочка покурила ночью электронную сигарету и умерла

В городе Электрогорске Московской области 16-летняя девочка умерла после того, как покурила одноразовую электронную сигарету. Школьница прятала её в нижнем белье и доставала по ночам, чтобы не заметили родители. Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что девятиклассница была из благополучной семьи. Она жила в шестикомнатной квартире вместе с родителями, двумя младшими сёстрами и братом. Трагедия произошла ночью: отец услышал из комнаты старшей дочери громкие подозрительные звуки. Когда он вошёл, девочка лежала на кровати, она хрипела, а её тело вздрагивало. Дочь уже не отвечала на вопросы.

В Воронеже школьница ради забавы дала покурить вейп сестрёнке

В Воронеже школьница ради забавы дала покурить вейп сестрёнке

Родители отнесли её в машину и привезли в больницу. Врачи попытались спасти ребёнка, но им не удалось — девочка скончалась. Медики обнаружили в нижнем белье погибшей одноразовую электронную сигарету. Устройство отдали на экспертизу. Точную причину смерти подростка установит судмедэкспертиза. Полиция проводит проверку.

Ранее Лайф рассказывал о похожем случае, который произошёл в подмосковном Электрогорске в ноябре прошлого года. Тогда 15-летний школьник умер после того, как покурил электронную сигарету.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров