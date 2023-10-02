В Воронеже школьница ради забавы дала покурить вейп сестрёнке

Следственный комитет по Воронежской области начал проверку после того, как в социальных сетях распространился ролик, где девушка даёт малолетней девочке "продегустировать" электронную сигарету. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Старшеклассница в компании подружки накуривает вейпом свою полуторагодовалую сестру. Видео © t.me / SHOT

На видеозаписи можно увидеть, как две молодые девушки дают совсем ещё маленькой девочке попробовать вейп. После вдоха малышка заходится в кашле, а её сестра с подругой смеются. Это происходит в Воронеже.

"Следственными органами СК РФ по Воронежской области незамедлительно организована процессуальная проверка. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в публикации Следственного комитета.

По данным SHOT, малышка растёт в приёмной семье, ей полтора года. Авторами ролика стали старшая сестра малышки — ученица старших классов — и её подруга. Во время развлечения мать девочек была на работе.