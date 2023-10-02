В Воронеже школьница ради забавы дала покурить вейп сестрёнке
СК Воронежа начал проверку видео с девочкой, которой сестра дала прикурить вейп
Следственный комитет по Воронежской области начал проверку после того, как в социальных сетях распространился ролик, где девушка даёт малолетней девочке "продегустировать" электронную сигарету. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Старшеклассница в компании подружки накуривает вейпом свою полуторагодовалую сестру. Видео © t.me / SHOT
На видеозаписи можно увидеть, как две молодые девушки дают совсем ещё маленькой девочке попробовать вейп. После вдоха малышка заходится в кашле, а её сестра с подругой смеются. Это происходит в Воронеже.
"Следственными органами СК РФ по Воронежской области незамедлительно организована процессуальная проверка. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в публикации Следственного комитета.
По данным SHOT, малышка растёт в приёмной семье, ей полтора года. Авторами ролика стали старшая сестра малышки — ученица старших классов — и её подруга. Во время развлечения мать девочек была на работе.
А вчера в соцсетях было опубликовано видео того, как в Александровском округе Пермского края одна 14-летняя девочка избила другую перед собравшейся поглазеть толпой детей. На кадрах видно, как несовершеннолетняя девочка повалила соперницу на землю, села на неё сверху и принялась бить кулаками по телу и голове.
t.me / SHOT