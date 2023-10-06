Красноярский школьник, которому стало плохо на физкультуре, умер на руках у мамы
В Красноярске пятиклассник умер на уроке физкультуры. Обложка © ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
11-летний подросток, которому стало плохо на уроке физкультуры в Красноярске, умер на руках у мамы. Первую помощь ему пытались оказать учитель и школьный врач, но спасти мальчика не удалось. Подробности трагедии выяснила kp.ru.
Физкультура у 5-го класса была первым уроком. Ребята размялись и сразу после этого одному из школьников и стало плохо. Мальчик побледнел и начал терять сознание. Первую помощь пятикласснику оказывали учитель физкультуры и школьный врач, сразу же вызвали скорую и оповестили маму. По данным издания, когда женщина приехала, мальчик ненадолго пришёл в себя, но затем снова потерял сознание. На этот раз он уже не очнулся и умер прямо на руках у мамы.
Напомним, трагедия произошла сегодня, 6 октября. Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства гибели подростка.