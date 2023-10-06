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6 октября, 10:21

Красноярский школьник, которому стало плохо на физкультуре, умер на руках у мамы

<p>В Красноярске пятиклассник умер на уроке физкультуры. Обложка ©<a href="https://t.me/krksledkom/4030" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия</a></p>

В Красноярске пятиклассник умер на уроке физкультуры. Обложка © ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

11-летний подросток, которому стало плохо на уроке физкультуры в Красноярске, умер на руках у мамы. Первую помощь ему пытались оказать учитель и школьный врач, но спасти мальчика не удалось. Подробности трагедии выяснила kp.ru.

Физкультура у 5-го класса была первым уроком. Ребята размялись и сразу после этого одному из школьников и стало плохо. Мальчик побледнел и начал терять сознание. Первую помощь пятикласснику оказывали учитель физкультуры и школьный врач, сразу же вызвали скорую и оповестили маму. По данным издания, когда женщина приехала, мальчик ненадолго пришёл в себя, но затем снова потерял сознание. На этот раз он уже не очнулся и умер прямо на руках у мамы.

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Напомним, трагедия произошла сегодня, 6 октября. Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства гибели подростка.

Александра Вишнякова
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