14-летний боксёр замертво упал после удара в голову на чемпионате в Первоуральске В Первоуральске школьник умер во время соревнований по боксу 17 декабря, 14:19 В Первоуральске подросток умер во время соревнований по боксу. Фото © t.me / Ural Mash

В Свердловской области 14-летний мальчик из секции бокса Центра развития детей и молодёжи (ЦРДМ) скончался прямо во время чемпионата. Об этом сообщает Ura.ru, уточняя, что у подростка не было никаких заболеваний.

"В Первоуральске умер 14-летний воспитанник секции бокса ЦРДМ. <…> Подростку стало плохо во время соревнований. По предварительной информации, спортсмен предоставил все необходимые документы и медицинские справки для допуска к состязаниям", — отмечает издание.

По данным Ural Mash, юный боксёр умер прямо на ринге во время боя. Ему стало плохо, когда соперник попал ему по голове, после чего мальчик отошёл к краю, упал и встать больше не смог. Подросток не был новичком в этом виде спорта. Он уже выигрывал первенство Свердловской области по боксу. По факту трагедии организована проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что в Сочи при загадочных обстоятельствах скончался 30-летний футболист и тренер из Чувашии Алексей Лесин. Отец спортсмена рассказал, что его сын был найден мёртвым на берегу Чёрного моря.

Авторы Татьяна Миссуми