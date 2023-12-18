Лайф узнал возможную причину смерти 29-летнего Пухляша из клипа Little Big
Предварительная причина смерти Дмитрия Пухляша Красилова — сердечный приступ
Дмитрий Красилов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Предварительная причина смерти танцора и актёра Дмитрия Пухляша Красилова — сердечный приступ. Об этом стало известно SHOT.
По его сведениям, 29-летнему танцору стало плохо, когда он вернулся домой с работы. Сутки он не выходил на связь с друзьями. Сегодня его тело обнаружили в квартире и уже отправили на экспертизу, которая установит точную причину смерти.
Ранее Лайф сообщал, что Красилов, засветившийся в клипе Little Big на песню Uno и мгновенно восхитивший россиян, умер в Москве. Он получил известность после съёмок в клипе группы Little Big Uno в 2020 году. Неформатный, но очевидный пластический талант Дмитрия был сразу оценён зрителем и не только — Forbes назвал его в числе самых перспективных молодых россиян в категории "Искусство". Дороги Little Big и Пухляша в итоге разошлись из-за рекламы, но танцор продолжал радовать поклонников своим творчеством и даже вызвал на батл фонтан.