Умерший Пухляш из Little Big был членом масонской ложи

Умерший шоумен Дмитрий Красилов, известный как Пухляш из клипов группы Little Big, был членом масонской ложи. Сегодня, 22 декабря, в Москве на Троекуровском кладбище, где проходит прощание с артистом, появился некий представитель аппарата Великой либеральной ложи России, он подошёл к микрофону и сказал, что Дмитрий входил в сообщество.

Кадры с церемонии прощания с Дмитрием Красиловым в Москве. Видео © LIFE

К слову, на странице Великой либеральной ложи России в соцсетях действительно есть подтверждение, что Красилов был членом сообщества. В частности, руководство организации настоятельно призвало членов ложи посетить церемонию прощания с шоуменом. В самой ложе заявляют, что их миссия заключается в стремлении к "высочайшим моральным принципам". А их принципы строятся на братстве, которое учит "терпимости и смирению".