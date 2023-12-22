Умерший Пухляш из Little Big был членом масонской ложи
В Москве на прощание с Пухляшом из Little Big пришли масоны
Умерший шоумен Дмитрий Красилов, известный как Пухляш из клипов группы Little Big, был членом масонской ложи. Сегодня, 22 декабря, в Москве на Троекуровском кладбище, где проходит прощание с артистом, появился некий представитель аппарата Великой либеральной ложи России, он подошёл к микрофону и сказал, что Дмитрий входил в сообщество.
Кадры с церемонии прощания с Дмитрием Красиловым в Москве. Видео © LIFE
К слову, на странице Великой либеральной ложи России в соцсетях действительно есть подтверждение, что Красилов был членом сообщества. В частности, руководство организации настоятельно призвало членов ложи посетить церемонию прощания с шоуменом. В самой ложе заявляют, что их миссия заключается в стремлении к "высочайшим моральным принципам". А их принципы строятся на братстве, которое учит "терпимости и смирению".
Проститься с Красиловым на Троекуровское кладбище также пришли знаменитости и блогеры, включая Стаса Костюшкина, Артёма Качера, участников группы "Градусы", Niletto и рэпера ST. Похороны Красилова состоятся завтра, 23 декабря, на его родине — в Заринске Алтайского края.
Напомним, тело 29-летнего Красилова нашли 18 декабря в его московской квартире. По предварительным данным, его убил сердечный приступ. В роковой вечер перед смертью шоумен почувствовал себя плохо, когда возвращался с премьеры новогодней комедии в кинотеатре "Октябрь". Дмитрий, как рассказывают его друзья, и сам понимал, что, имея проблемы с сердцем, долго не проживёт, причём в то же время не ограничивал себя в еде и алкоголе.
Кадр из видео LIFE