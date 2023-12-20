"В сердце осколок": За месяц до смерти Пухляш представил пророческую песню

Поклонники шоумена Дмитрия Красилова, также известного как Пухляш из клипов группы Little Big, нашли в его последней композиции "Астролог" пророческие строки. В песне, которая была выпущена за месяц до его смерти, артист затрагивал тему проблем с сердцем, а на одном из видео, которое посвящено треку, молодой человек предстал в образе ангела с крыльями.

Красилов примерил образ ангела в видео на песню "Астролог". Фото © Кадр из видео VK / Димасик KRASILOVE

"Тебе сказал твой астролог, что в твоём сердце осколок. Все истины в вине ревели. Танцуешь на Венере", — говорится в песне Красилова.