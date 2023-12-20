"В сердце осколок": За месяц до смерти Пухляш представил пророческую песню
Поклонники Пухляша нашли в его последней песне "Астролог" пророческие строки
Дмитрий Красилов, известный по клипам группы Little Big и прославившийся как Пухляш. Обложка © VK / Dimitriy Krasilov
Поклонники шоумена Дмитрия Красилова, также известного как Пухляш из клипов группы Little Big, нашли в его последней композиции "Астролог" пророческие строки. В песне, которая была выпущена за месяц до его смерти, артист затрагивал тему проблем с сердцем, а на одном из видео, которое посвящено треку, молодой человек предстал в образе ангела с крыльями.
Красилов примерил образ ангела в видео на песню "Астролог". Фото © Кадр из видео VK / Димасик KRASILOVE
"Тебе сказал твой астролог, что в твоём сердце осколок. Все истины в вине ревели. Танцуешь на Венере", — говорится в песне Красилова.
В комментариях под клипом многие фанаты Пухляша назвали композицию "Астролог" пророческой, так как, по их мнению, тот как будто чувствовал, что вот-вот его настигнет смерть.
Напомним, тело 29-летнего Красилова нашли 18 декабря в его московской квартире. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Известно, что в роковой вечер шоумен почувствовал себя плохо, когда возвращался с премьеры комедии "Новогодний ол инклюзив" в кинотеатре "Октябрь". Как признались друзья Дмитрия, он сам понимал, что, имея проблемы с сердцем, долго не проживёт, причём в то же время не ограничивал себя в еде и алкоголе. Мама танцора уже вылетела за его телом в Москву.