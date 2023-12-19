Мама умершего Пухляша Красилова вылетела в Москву за его телом
Мама умершего танцора Дмитрия Красилова, который стал популярен благодаря образу "пухляша" из клипа Little Big, вылетела в Москву за его телом. Об этом сообщила подруга погибшего шоумена Юлия.
"Сейчас мы собираем деньги, кто сколько может. Сегодня-завтра выясним, где пройдут похороны. Его мама во вторник вылетела в Москву", — приводит её слова сайт MK.ru.
По предварительным данным, траурная церемония может состояться на родине Дмитрия в Алтайском крае. Его друзья уже объявили сбор средств на похороны.
Кстати, его подруга рассказала, что парень никогда не жаловался на здоровье. Он очень много работал, чтобы обрести славу, и лишь иногда говорил об усталости. При этом информацию о диабете, про который писали СМИ, Юлия не подтвердила.
"Он об этом никогда не говорил. С друзьями он вообще не поднимал тему здоровья. Инъекции инсулина при нас не ставил. Возможно, такие подробности знала только его мама", — отметила девушка.
Как уже рассказывал Лайф, тело Дмитрия Красилова было найдено в его квартире накануне. Предварительной причиной смерти стал сердечный приступ. Известно, что он почувствовал себя плохо, когда возвращался из кинотеатра "Октябрь", где был на премьере комедии "Новогодний ол инклюзив". При этом друзья вспомнили пророческие слова Пухляша, который сам говорил, что проживёт недолго. Группа Little Big выразила соболезнования из-за смерти танцора, а актриса Эвелина Блёданс вспомнила о его настрое на последних съёмках.
ТАСС / Сергей Карпухин