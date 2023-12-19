Мама умершего Пухляша Красилова вылетела в Москву за его телом

Мама умершего танцора Дмитрия Красилова, который стал популярен благодаря образу "пухляша" из клипа Little Big, вылетела в Москву за его телом. Об этом сообщила подруга погибшего шоумена Юлия.

"Сейчас мы собираем деньги, кто сколько может. Сегодня-завтра выясним, где пройдут похороны. Его мама во вторник вылетела в Москву", — приводит её слова сайт MK.ru.

По предварительным данным, траурная церемония может состояться на родине Дмитрия в Алтайском крае. Его друзья уже объявили сбор средств на похороны.

Кстати, его подруга рассказала, что парень никогда не жаловался на здоровье. Он очень много работал, чтобы обрести славу, и лишь иногда говорил об усталости. При этом информацию о диабете, про который писали СМИ, Юлия не подтвердила.