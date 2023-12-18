"Ты навсегда в нашей памяти": Little Big обратился с пронзительными словами к внезапно умершему Пухляшу

"Не стало Дмитрия Красилова. Нашего друга и танцора, которого вы знаете по клипам Uno, Sex Machine и Tacos. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Дима, ты навсегда останешься в нашей памяти", — гласит заявление музыкантов.

Напомним, что широкую популярность Красилов получил после сотрудничества с Little Big. Однако сотрудничество танцора с группой не оказалось долгим — летом 2021 года их дороги разошлись. К тому времени артист уже сделал себе имя и начал сольную деятельность. А сегодня стало известно об уходе Красилова из жизни. 29-летний Пухляш был найден мёртвым в своей квартире в Москве. Предварительной причиной смерти назван сердечный приступ.