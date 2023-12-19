"Умер ради профессии": Блёданс вспомнила о настрое Пухляша из клипа Little Big на последних съёмках
Блёданс рассказала, что у Пухляша на съёмках в Осетии был позитивный настрой
Танцор Дмитрий Красилов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Комедия режиссёра Егора Сальникова стала последним фильмом, в котором снялся танцор Дмитрий Красилов, известный как Пухляш из клипа Little Big. Актриса Эвелина Блёданс, вместе с ним принимавшая участие в съёмках картины, поделилась впечатлениями о работе со скончавшимся внезапно артистом.
Съёмки велись этой осенью в Осетии. Актриса вспоминает, что погода постоянно бросалась в крайности — из жары в холод, вынуждая то раздеваться, то укутываться в пуховый платок. А съёмочная площадка располагалась около старинной крепости, которую декорировали специально под нужды киноделов.
"У Димы всегда был позитивный настрой. Он был нереально позитивный. Я ещё делилась в Instagram* осенью, как мы с Димой скачем на фоне этой башни. Дима и его пузико очаровательное. Такое приятное воспоминание!" — поделилась Блёданс в беседе с телеканалом "360".
Кроме того, она рассказала, что в последнее время много пересекались с Красиловым на съёмках, разного рода мероприятиях, красных ковровых дорожках и делали вместе шоу. По её словам, танцор не особо переживал, что люди могут как-то не так его воспринять, и если ему "предлагали игру", то он с энтузиазмом принимал в ней участие. Блёданс посетовала, что таких, как Дмитрий, редко можно встретить в жизни и, в особенности среди артистов, — большинство коллег "зажрались, воротят морду и делают всё казённо".
Актриса рассказала, что никогда не говорила с Красиловым насчёт состояния его здоровья. Однако она подозревала, что у него могли быть проблемы с сердцем.
"Это такая жизнь — человек умер ради своей профессии. Если бы он похудел, может, сердцу стало бы легче, но он перестал бы быть нужным зрителям. А Дима реально жил ради людей. Это был замечательный человек. Пусть, Пухляш, тебе земля будет пухом", — напутствовала Блёданс покойному товарищу.
"Ты навсегда в нашей памяти": Little Big обратился с пронзительными словами к внезапно умершему Пухляшу
Напомним, что широкую популярность Красилов получил после сотрудничества с Little Big. Однако сотрудничество танцора с группой оказалось недолгим — летом 2021 года их дороги разошлись. К тому времени артист уже сделал себе имя и начал сольную деятельность. А вчера стало известно об уходе Красилова из жизни. 29-летний Пухляш был найден мёртвым в своей квартире в Москве. Предварительной причиной смерти назван сердечный приступ. Друзья вспомнили пророческие слова Пухляша.
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