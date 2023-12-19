"Умер ради профессии": Блёданс вспомнила о настрое Пухляша из клипа Little Big на последних съёмках

Комедия режиссёра Егора Сальникова стала последним фильмом, в котором снялся танцор Дмитрий Красилов, известный как Пухляш из клипа Little Big. Актриса Эвелина Блёданс, вместе с ним принимавшая участие в съёмках картины, поделилась впечатлениями о работе со скончавшимся внезапно артистом.

Съёмки велись этой осенью в Осетии. Актриса вспоминает, что погода постоянно бросалась в крайности — из жары в холод, вынуждая то раздеваться, то укутываться в пуховый платок. А съёмочная площадка располагалась около старинной крепости, которую декорировали специально под нужды киноделов.

"У Димы всегда был позитивный настрой. Он был нереально позитивный. Я ещё делилась в Instagram* осенью, как мы с Димой скачем на фоне этой башни. Дима и его пузико очаровательное. Такое приятное воспоминание!" — поделилась Блёданс в беседе с телеканалом "360".

Кроме того, она рассказала, что в последнее время много пересекались с Красиловым на съёмках, разного рода мероприятиях, красных ковровых дорожках и делали вместе шоу. По её словам, танцор не особо переживал, что люди могут как-то не так его воспринять, и если ему "предлагали игру", то он с энтузиазмом принимал в ней участие. Блёданс посетовала, что таких, как Дмитрий, редко можно встретить в жизни и, в особенности среди артистов, — большинство коллег "зажрались, воротят морду и делают всё казённо".

Актриса рассказала, что никогда не говорила с Красиловым насчёт состояния его здоровья. Однако она подозревала, что у него могли быть проблемы с сердцем.

"Это такая жизнь — человек умер ради своей профессии. Если бы он похудел, может, сердцу стало бы легче, но он перестал бы быть нужным зрителям. А Дима реально жил ради людей. Это был замечательный человек. Пусть, Пухляш, тебе земля будет пухом", — напутствовала Блёданс покойному товарищу.