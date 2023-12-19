Врач развенчала заблуждение Пухляша из Little Big, считавшего гормон роста причиной своих бед
Врач Павлова считает переедание главной причиной полноты Пухляша Красилова
Дмитрий Красилов, известный по клипам группы Little Big и прославившийся как Пухляш. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dimakrasilove
Дмитрий Красилов, известный по клипам группы Little Big и прославившийся как Пухляш, мог иметь лишний вес из-за банального переедания. Свою версию о причине такой фигуры умершего танцора в телеграм-канале высказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.
По её словам, ранее высказанная самим Дмитрием версия о вине выписанного в детстве гормона роста неверна, так как он, наоборот, провоцирует снижение жировой массы, увеличивая разве что мышечную. Более того, детям не назначают такие препараты в количествах, способных привести к подобным последствиям.
"С высокой долей вероятности, у Дмитрия были предрасположенности к разным метаболическим нарушениям кроме низкорослости, и они реализовались при наличии внешних факторов (избыточном питании)... Конечно, на фоне низкого роста у Дмитрия могли быть ещё и проблемы с эмоциональным фоном, и это могло способствовать набору веса, но не наоборот", — предположила специалист.
Врач напомнила, что лишний вес в первую очередь является последствием нарушения энергетического баланса, при котором человек много ест и мало двигается. По словам Павловой, ужасно, когда талантливые люди умирают в таком молодом возрасте.
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Напомним, тело Дмитрия Красилова нашли накануне в его московской квартире. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Известно, что в роковой вечер танцор почувствовал себя плохо, когда возвращался с премьеры комедии "Новогодний ол инклюзив" в кинотеатре "Октябрь". Как признались друзья Дмитрия, он сам понимал, что, имея проблемы с сердцем, долго не проживёт, причём в то же время не ограничивал себя в еде и алкоголе. Мама танцора уже вылетела за его телом в Москву.