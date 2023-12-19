Врач развенчала заблуждение Пухляша из Little Big, считавшего гормон роста причиной своих бед

Дмитрий Красилов, известный по клипам группы Little Big и прославившийся как Пухляш, мог иметь лишний вес из-за банального переедания. Свою версию о причине такой фигуры умершего танцора в телеграм-канале высказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По её словам, ранее высказанная самим Дмитрием версия о вине выписанного в детстве гормона роста неверна, так как он, наоборот, провоцирует снижение жировой массы, увеличивая разве что мышечную. Более того, детям не назначают такие препараты в количествах, способных привести к подобным последствиям.

"С высокой долей вероятности, у Дмитрия были предрасположенности к разным метаболическим нарушениям кроме низкорослости, и они реализовались при наличии внешних факторов (избыточном питании)... Конечно, на фоне низкого роста у Дмитрия могли быть ещё и проблемы с эмоциональным фоном, и это могло способствовать набору веса, но не наоборот", — предположила специалист.