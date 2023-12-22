Проводили под овации: В Москве прошла церемония прощания с Пухляшом из Little Big

В Москве прошла церемония прощания с шоуменом Дмитрием Красиловым, который многим известен как Пухляш из клипов группы Little Big. На видео Лайфа — то, как собравшиеся на траурной церемонии под бурные аплодисменты проводили в последний путь умершего артиста. Его похоронят в родном Заринске Алтайского края.

В Москве простились с Дмитрием Красиловым. Видео © LIFE

По словам шоумена Стаса Костюшкина, они с Дмитрием хорошо общались и планировали сделать клип на совместную песню певца с музыкантом Амирчиком. Красилов хотел успеть до праздников, хотя экс-солист группы "Чай вдвоём" предлагал перенести съёмки на январь.

Трагическую новость Костюшкин узнал от своего концертного директора. Он признался, что его не удивила смерть шоумена. Певец уточнил, что за день до смерти видел Красилова: тот выглядел болезненно и был весь красный от давления.