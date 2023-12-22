Проводили под овации: В Москве прошла церемония прощания с Пухляшом из Little Big
Шоумена Дмитрия Красилова проводили в последний путь овациями
В Москве прошла церемония прощания с шоуменом Дмитрием Красиловым, который многим известен как Пухляш из клипов группы Little Big. На видео Лайфа — то, как собравшиеся на траурной церемонии под бурные аплодисменты проводили в последний путь умершего артиста. Его похоронят в родном Заринске Алтайского края.
В Москве простились с Дмитрием Красиловым. Видео © LIFE
По словам шоумена Стаса Костюшкина, они с Дмитрием хорошо общались и планировали сделать клип на совместную песню певца с музыкантом Амирчиком. Красилов хотел успеть до праздников, хотя экс-солист группы "Чай вдвоём" предлагал перенести съёмки на январь.
Трагическую новость Костюшкин узнал от своего концертного директора. Он признался, что его не удивила смерть шоумена. Певец уточнил, что за день до смерти видел Красилова: тот выглядел болезненно и был весь красный от давления.
"Мне кажется, что он был просто безумно добрым, позитивным человеком. Очень хорошим. Такие светлые люди по какой-то причине долго не живут", — добавил Костюшкин.
Напомним, трагическая весть о смерти Дмитрия Красилова пришла 18 декабря: тело танцора нашли в его московской квартире. По предварительным данным, причиной кончины стал сердечный приступ. Известно, что в роковой вечер 29-летний Пухляш чувствовал себя плохо. Более того, он понимал, что, имея проблемы с сердцем, долго не проживёт, причём в то же время не ограничивал себя в еде и алкоголе.
ТАСС / Саша Савельева