Актёр из "Глухаря" и "Ищейки" Алексей Черных умер в 43 года
Алексей Черных. Обложка © kino-teatr.ru
Российский актёр Алексей Черных скончался на 44-м году жизни. Трагичную новость в соцсетях озвучила его коллега Екатерина Соломатина.
Пост с кратким некрологом появился на странице артистки 23 декабря. Однокурсница Черных призналась, что тяжело перенесла смерть друга. Она попросила всех неравнодушных помочь маме актёра материально, чтобы доставить его тело на родину и захоронить.
"Я буду скучать, Лёшка! Пусть тебе там будет легко. Смотри за нами, оберегай нас — ты наш творческий брат, нас всех наши педагоги сделали родными, такими мы и останемся друг для друга. Навсегда. Прощай, Лёшка!" — не поскупилась на эмоции Соломатина.
Напомним, что наибольшую известность Черных принесли второстепенные роли в криминальных сериалах. Он снялся в таких популярных картинах, как "Глухарь", "Ищейка" и "Мент в законе". Кроме того, актёр занимался озвучкой зарубежных фильмов.
А ранее в Москве простились с шоуменом Дмитрием Красиловым. Напомним, что Пухляша из клипов Little Big не стало 18 декабря. Предварительной причиной смерти артиста назван сердечный приступ.