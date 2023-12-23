Актёр из "Глухаря" и "Ищейки" Алексей Черных умер в 43 года

Российский актёр Алексей Черных скончался на 44-м году жизни. Трагичную новость в соцсетях озвучила его коллега Екатерина Соломатина.

Пост с кратким некрологом появился на странице артистки 23 декабря. Однокурсница Черных призналась, что тяжело перенесла смерть друга. Она попросила всех неравнодушных помочь маме актёра материально, чтобы доставить его тело на родину и захоронить.

"Я буду скучать, Лёшка! Пусть тебе там будет легко. Смотри за нами, оберегай нас — ты наш творческий брат, нас всех наши педагоги сделали родными, такими мы и останемся друг для друга. Навсегда. Прощай, Лёшка!" — не поскупилась на эмоции Соломатина.