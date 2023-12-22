Актёр из "Улиц разбитых фонарей" умер в Петербурге

В Санкт-Петербурге в возрасте 75 лет скончался заслуженный артист России Борис Матвеев, известный телезрителям по сериалу "Улицы разбитых фонарей". Об этом сообщается на странице Большого театра кукол (БТК) во "ВКонтакте", где актёр служил 20 лет.

"С горечью сообщаем трагическое известие — умер заслуженный артист России, артист Большого театра кукол Борис Иванович Матвеев. Борис Иванович работал в нашем театре с 2003 года. Одержимый театром кукол, огромный профессионал и мастер своего дела, он всегда был примером достоинства, жизнелюбия, юмора и преданности театру", — говорится в сообщении.

До БТК Матвеев служил в разных драматических и кукольных театрах: "Ленкоме", Челябинском и Рижском театрах юного зрителя, театрах кукол Якутии и Астрахани, театре "Бродячая собачка". В БТК артист сыграл десятки ролей, в том числе волка в "Красной шапочке", дядюшки в спектакле "Эй, братец Кролик, берегись!", пса Максимилиана в спектакле "Лисёнок, который не хотел быть хитрым", боярина в "Сказке про Емелю" и других. Кроме того, выделяются его работы в спектаклях Руслана Кудашова: папа в "Щелкунчике, или Рождественских снах и видениях Мари Штальбаум", прадедушка ёлочки в "Большом путешествии маленькой ёлочки", станционный смотритель в "Покаянии и прощении", а также конюший и одно из небесных существ в "Холстомере".