Скончался актёр из фильма "Географ глобус пропил" Сергей Пепеляев
В 32 года умер актёр Сергей Пепеляев из фильма "Географ глобус пропил"
Актёр Сергей Пепеляев. Обложка © VK / Драматический театр "Колесо" им. Г.Б. Дроздова
Актёр тольяттинского драматического театра "Колесо" Сергей Пепеляев ушёл из жизни в возрасте 32 лет. Эту трагическую новость сообщили представители театра в социальной сети "ВКонтакте".
"Коллектив театра "Колесо" выражает глубокое соболезнование родным и близким Сергея, всем, кто знал и любил его", — говорится в некрологе.
Артист скончался ещё в минувший понедельник, 18 декабря. Согласно предоставленным сведениям, вероятной причиной смерти могла стать "внезапная болезнь", которая не позволила артисту продолжить репетиции спектакля "Без солнца".
Сергей Пепеляев родился и вырос в Перми. Вначале он играл на сцене театра "У моста", в 2020-м пришёл в Чайковский театр драмы и комедии, а совсем недавно актёр переехал в Тольятти и начал служить в театре "Колесо". Широкому зрителю он известен по роли старшеклассника в фильме "Географ глобус пропил".
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