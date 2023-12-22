Скончался актёр из фильма "Географ глобус пропил" Сергей Пепеляев

Актёр тольяттинского драматического театра "Колесо" Сергей Пепеляев ушёл из жизни в возрасте 32 лет. Эту трагическую новость сообщили представители театра в социальной сети "ВКонтакте".

"Коллектив театра "Колесо" выражает глубокое соболезнование родным и близким Сергея, всем, кто знал и любил его", — говорится в некрологе.

Артист скончался ещё в минувший понедельник, 18 декабря. Согласно предоставленным сведениям, вероятной причиной смерти могла стать "внезапная болезнь", которая не позволила артисту продолжить репетиции спектакля "Без солнца".

Сергей Пепеляев родился и вырос в Перми. Вначале он играл на сцене театра "У моста", в 2020-м пришёл в Чайковский театр драмы и комедии, а совсем недавно актёр переехал в Тольятти и начал служить в театре "Колесо". Широкому зрителю он известен по роли старшеклассника в фильме "Географ глобус пропил".