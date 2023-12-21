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21 декабря, 12:21

Актёр из сериала "СашаТаня" скончался на 41-м году жизни из-за рака

В Москве умер актёр из сериала "СашаТаня" Егор Найдович

Егор Найдович. Обложка © VK / Егор Найдович

Егор Найдович. Обложка © VK / Егор Найдович

В Москве на 41-м году жизни скончался актёр Егор Найдович, наиболее известный зрителю по роли в сериале "СашаТаня". Этот факт kp.ru подтвердили друзья артиста.

"К сожалению, это правда. Мне сообщила его бывшая жена. Он действительно был ещё очень молод", — сказал его товарищ Илья.

Как отметил актёр Александр Буянов, Найдович скончался в результате продолжительной борьбы с раком. Какой именно орган поразила опухоль, неизвестно. Помимо сериала "СашаТаня" Найдович играл в эпизодах "Небесной команды" и "Трудных подростков", а также служил в театре "Вертикаль".

Скончался актёр из сериалов "Клиника" и "Офис" Джек Аксельрод
Скончался актёр из сериалов "Клиника" и "Офис" Джек Аксельрод

Ранее стало известно о смерти народной артистки России Александры Жигаловой. Причина кончины не уточняется, однако известно, что в последние годы жизни она не выходила на сцену из-за преклонного возраста — актрисе было 94 года.

Матвей Константинов
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