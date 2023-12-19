В возрасте 94 лет умерла народная артистка Александра Жигалова
Александра Жигалова. Обложка © kino-teatr.ru
Оренбургский драматический театр им. М. Горького сообщил об уходе из жизни народной артистки России Александры Жигаловой. Исполнительница ролей скончалась 18 декабря в возрасте 94 лет.
Причины смерти Жигаловой не уточняются. В некрологе сказано, что в последние годы жизни она не выходила на сцену в силу преклонного возраста. Незадолго до кончины актриса признавалась, что вся её жизнь неразрывно связана с театром и зрителем.
"Скорбная весть пришла в наш театр. Ушла из жизни народная артистка РФ Александра Павловна Жигалова. На оренбургской сцене за более чем полвека ею сыграны лучшие роли в произведениях мировой драматургии", — гласит сообщение.
Церемония прощания с актрисой состоится 20 декабря в 12:00. Проводить Жигалову в последний путь её родные и поклонники смогут в часовне больницы им. Пирогова.
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