В возрасте 94 лет умерла народная артистка Александра Жигалова

Оренбургский драматический театр им. М. Горького сообщил об уходе из жизни народной артистки России Александры Жигаловой. Исполнительница ролей скончалась 18 декабря в возрасте 94 лет.

Причины смерти Жигаловой не уточняются. В некрологе сказано, что в последние годы жизни она не выходила на сцену в силу преклонного возраста. Незадолго до кончины актриса признавалась, что вся её жизнь неразрывно связана с театром и зрителем.

"Скорбная весть пришла в наш театр. Ушла из жизни народная артистка РФ Александра Павловна Жигалова. На оренбургской сцене за более чем полвека ею сыграны лучшие роли в произведениях мировой драматургии", — гласит сообщение.