Скончался актёр из сериалов "Клиника" и "Офис" Джек Аксельрод
Актёр из сериалов "Клиника" и "Офис" Джек Аксельрод умер в США в 93 года
Актёр Джек Аксельрод. Обложка © X / TuSubtitulocom
В США в возрасте 93 лет скончался актёр Джек Аксельрод, которого зрители знают по сериалам "Клиника", "Офис" и "Декстер". Как пишет The Hollywood Reporter, он умер в Лос-Анджелесе, не дожив всего двух месяцев до 94-летия.
Аксельрод снимался в фильмах "Хэнкок" , "Бананы", а также в сериалах "Красота внутри", "Американская семейка" и "Меня зовут Эрл". Как указывает издание, актёр продолжал активно работать вплоть до 2020 года.
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