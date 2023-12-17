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17 декабря, 01:18

Скончался актёр из сериалов "Клиника" и "Офис" Джек Аксельрод

Актёр из сериалов "Клиника" и "Офис" Джек Аксельрод умер в США в 93 года

<p>Актёр Джек Аксельрод. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/TuSubtitulocom/status/1735846419347472655" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TuSubtitulocom</a></p>

Актёр Джек Аксельрод. Обложка © X / TuSubtitulocom

В США в возрасте 93 лет скончался актёр Джек Аксельрод, которого зрители знают по сериалам "Клиника", "Офис" и "Декстер". Как пишет The Hollywood Reporter, он умер в Лос-Анджелесе, не дожив всего двух месяцев до 94-летия.

Аксельрод снимался в фильмах "Хэнкок" , "Бананы", а также в сериалах "Красота внутри", "Американская семейка" и "Меня зовут Эрл". Как указывает издание, актёр продолжал активно работать вплоть до 2020 года.

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Анатолий Симоненко
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