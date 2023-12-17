Скончался актёр из сериалов "Клиника" и "Офис" Джек Аксельрод

В США в возрасте 93 лет скончался актёр Джек Аксельрод, которого зрители знают по сериалам "Клиника", "Офис" и "Декстер". Как пишет The Hollywood Reporter, он умер в Лос-Анджелесе, не дожив всего двух месяцев до 94-летия.

Аксельрод снимался в фильмах "Хэнкок" , "Бананы", а также в сериалах "Красота внутри", "Американская семейка" и "Меня зовут Эрл". Как указывает издание, актёр продолжал активно работать вплоть до 2020 года.