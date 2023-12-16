Австралийский рок-музыкант Колин Берджесс умер на 78-м году жизни. Он был первым ударником знаменитой группы AC/DC. О трагической новости коллектив рассказал в соцсетях.

Выступление группы AC/DC c первым синглом Can I Sit Next to You Girl. Видео © YouTube / Acadaca Rock

"Очень грустно слышать о смерти Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Остались лишь счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин", — отметили в группе.

Как пишет TMZ, Берджесс стал участником AC/DC в 1973 году вместе с братьями-гитаристами Ангусом и Малкольмом Янгами, певцом Дэйвом Эвансом и басистом Ларри Ван Кридтом. При этом вскоре после того, как AC/DC записала свой первый хит Can I Sit Next to You Girl и отыграла дебютный концерт в ночном клубе, барабанщику пришлось покинуть коллектив.

Группа обвинила его в том, что он напился на сцене во время выступления в 1974 году. Ударник пытался спасти работу, заявив, что не виноват, но его оправдания не приняли. AC/DC заменила его рядом других барабанщиков, а позже даже перезаписала дебютную песню.